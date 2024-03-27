В Германии ученые раскритиковали Шольца за невнятную позицию по Украине: Нехватка ясности

Олаф Шольц (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

В Германии группа ученых во главе с историком Генрихом-Августом Винклером раскритиковали канцлера страны Олафа Шольца, который, по их мнению, не декларирует достаточно однозначную позицию относительно поддержки Украины. Их письмо цитирует NTV.

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Ученые написали письмо руководству Социал-демократической партии Германии, в котором сказано о "растущем беспокойстве из-за позиции СДПГ по поводу агрессивной войны России против Украины".

"Канцлер Шольц заявил, что Украина не должна проиграть войну, и говорил о "переломном моменте". Однако его последним заявлениям и заявлениям партийного руководства не хватает необходимой ясности и однозначной солидарности, которые, собственно, должны из них вытекать", — сказано в послании.

Подписанты заявили, что политика в отношении имперской России — центральный вопрос политики безопасности Германии.

"Мы обращаемся к руководству партии с просьбой внести необходимые разъяснения в свою позицию", — отметили авторы.

Винклер уже предупреждал в 2016 году, что диктатор Владимир Путин стремится пересмотреть границы в Европе.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого. 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском вовлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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