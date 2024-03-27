У Німеччині вчені розкритикували Шольца за невиразну позицію щодо України: Не вистачає ясності
У Німеччині група вчених на чолі з істориком Генріхом-Августом Вінклером розкритикували канцлера країни Олафа Шольца, який, на їхню думку, не декларує достатньо однозначної позиції щодо підтримки України. Їхній лист цитує NTV.
Вчені написали листа керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини, в якому сказано про "дедалі більше занепокоєння через позицію СДПН щодо агресивної війни Росії проти України".
"Канцлер Шольц заявив, що Україна не повинна програти війну, і говорив про "переломний момент". Однак його останнім заявам і заявам партійного керівництва не вистачає необхідної ясності та однозначної солідарності, які, власне, мають з них випливати", — йдеться в посланні.
Підписанти заявили, що політика щодо імперської Росії є центральним питанням політики безпеки Німеччини.
"Ми звертаємося до керівництва партії з проханням внести необхідні роз'яснення до своєї позиції", – зазначили автори.
Вінклер уже попереджав у 2016 році, що диктатор Володимир Путін прагне переглянути кордони у Європі.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього. 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
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