У Німеччині вчені розкритикували Шольца за невиразну позицію щодо України: Не вистачає ясності

Олаф Шольц (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

У Німеччині група вчених на чолі з істориком Генріхом-Августом Вінклером розкритикували канцлера країни Олафа Шольца, який, на їхню думку, не декларує достатньо однозначної позиції щодо підтримки України. Їхній лист цитує NTV.

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Вчені написали листа керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини, в якому сказано про "дедалі більше занепокоєння через позицію СДПН щодо агресивної війни Росії проти України".

"Канцлер Шольц заявив, що Україна не повинна програти війну, і говорив про "переломний момент". Однак його останнім заявам і заявам партійного керівництва не вистачає необхідної ясності та однозначної солідарності, які, власне, мають з них випливати", — йдеться в посланні.

Підписанти заявили, що політика щодо імперської Росії є центральним питанням політики безпеки Німеччини.

"Ми звертаємося до керівництва партії з проханням внести необхідні роз'яснення до своєї позиції", – зазначили автори.

Вінклер уже попереджав у 2016 році, що диктатор Володимир Путін прагне переглянути кордони у Європі.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього. 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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