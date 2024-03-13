Taurus для України. Шольц: Це межа, яку я не хочу переступати як канцлер

Німецький канцлер Шольц наголосив, що не може погодитися на постачання систем озброєнь великої дальності

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре однозначно відкинув постачання Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus, зазначивши, що "це межа, яку він не хоче перетинати як канцлер". Про це він заявив під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі.

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Шольц наголосив, що не може погодитися на постачання систем озброєнь великої дальності, "які можуть мати сенс лише в тому випадку, якщо вони також передбачають розміщення німецьких солдатів за межами України".

"Це межа, яку я не хочу переступати як канцлер", – акцентував він.

Німецький канцлер додав, що "розсудливість – це те, на що мають право громадяни цієї країни".

9 березня міністр закордонних справ Великої Британії запропонував Німеччині підтримку для забезпечення можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну: ФРН Британії – Taurus, а Британія Україні – додаткові Storm Shadow.

11 березня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відкрита до пропозиції свого британського колеги Девіда Кемерона.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього. 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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