Британська альтернатива – обмін Storm Shadow на Taurus. МЗС Німеччини: Це варіант
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції свого британського колеги Девіда Камерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus в рамках кільцевого обміну. Її цитує видання Der Spiegel.
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"Обмін кільцями був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми робили це деякий час тому з іншим матеріалом", – сказала вона.
9 березня міністр закордонних справ Великої Британії запропонував Німеччині підтримку для забезпечення можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну: ФРН Британії – Taurus, а Британія Україні – додаткові Storm Shadow.
- 24 січня вже повідомлялось про цю пропозицію Британії до Німеччини. Тоді німецьке видання Handelsblatt, посилаючись писало, що нібито Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" стосовно постачання Taurus.
- Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну, і це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство. При цьому він наголосив, що Taurus "явно перевершують" британські крилаті ракети.
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