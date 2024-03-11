Британська альтернатива – обмін Storm Shadow на Taurus. МЗС Німеччини: Це варіант

Анналена Бербок (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції свого британського колеги Девіда Камерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus в рамках кільцевого обміну. Її цитує видання Der Spiegel.

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"Обмін кільцями був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми робили це деякий час тому з іншим матеріалом", – сказала вона.

9 березня міністр закордонних справ Великої Британії запропонував Німеччині підтримку для забезпечення можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну: ФРН Британії – Taurus, а Британія Україні – додаткові Storm Shadow.

24 січня вже повідомлялось про цю пропозицію Британії до Німеччини. Тоді німецьке видання Handelsblatt, посилаючись писало, що нібито Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" стосовно постачання Taurus.

Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну, і це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство. При цьому він наголосив, що Taurus "явно перевершують" британські крилаті ракети.

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