Британская альтернатива – обмен Storm Shadow на Taurus. МИД Германии: Это вариант
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта к предложению своего британского коллеги Дэвида Камерона предоставить Украине новые крылатые ракеты Taurus в рамках кольцевого обмена. Ее цитирует издание Der Spiegel.
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"Обмен кольцами был, так сказать, немецким изобретением. Это был бы вариант. И мы делали это некоторое время назад с другим материалом", – сказала она.
9 марта министр иностранных дел Великобритании предложил Германии поддержку для обеспечения возможной поставки крылатых ракет Taurus в Украину: ФРГ Британии – Taurus, а Британия Украине – дополнительные Storm Shadow.
- 24 января уже сообщалось об этом предложении Британии к Германии. Тогда немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь писало, что якобы Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" по поводу поставок Taurus.
- На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена, и это будет решать канцелярия Шольца, а не его ведомство. При этом он подчеркнул, что Taurus "явно превосходят" британские крылатые ракеты.
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