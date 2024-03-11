Британская альтернатива – обмен Storm Shadow на Taurus. МИД Германии: Это вариант

Анналена Бербок (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта к предложению своего британского коллеги Дэвида Камерона предоставить Украине новые крылатые ракеты Taurus в рамках кольцевого обмена. Ее цитирует издание Der Spiegel.

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"Обмен кольцами был, так сказать, немецким изобретением. Это был бы вариант. И мы делали это некоторое время назад с другим материалом", – сказала она.

9 марта министр иностранных дел Великобритании предложил Германии поддержку для обеспечения возможной поставки крылатых ракет Taurus в Украину: ФРГ Британии – Taurus, а Британия Украине – дополнительные Storm Shadow.

24 января уже сообщалось об этом предложении Британии к Германии. Тогда немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь писало, что якобы Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" по поводу поставок Taurus.

На следующий день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена, и это будет решать канцелярия Шольца, а не его ведомство. При этом он подчеркнул, что Taurus "явно превосходят" британские крылатые ракеты.

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