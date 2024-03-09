Taurus в обмін на Storm Shadow: Британія запропонувала Німеччині альтернативу

У Великій Британії готові допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети

Девід Камерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині підтримку для забезпечення можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну: ФРН Британії – Taurus, а Британія Україні - додаткові Storm Shadow. Про це він заявив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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Відповідаючи на запитання, чи буде його країна готова розв'язати проблеми з постачанням Taurus, Камерон зауважив, що можливий "кільцевий обмін", у якому Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, своєю чергою, надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Але він "не буде розкривати жодних деталей і розповість нашим опонентам про те, що планується".

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших, щоб допомогти Україні", – сказав Камерон.

Очільник британського МЗС також відкинув побоювання, що передавання крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", – заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

24 січня німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на неназваних високопосадовців-дипломатів і представників уряду, заявило, що нібито Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" стосовно постачання Taurus Україні.

Наступного дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну крилатими ракетами Taurus з Великою Британією.

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У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

2 березня російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною далекобійних крилатих ракет Taurus. Крім того, деякі офіцери розмірковували, чи можуть ці ракети уразити Керченський міст.

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