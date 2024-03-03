Сімоньян запостила витік розмови німецьких офіцерів. Пісторіус: Інформаційна війна Росії

Борис Пісторіус та Олаф Шольц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною далекобійних крилатих ракет Taurus. Міністр оборони країни Борис Пісторіус назвав це "гібридною атакою" та "інформаційною війною" Росії.

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"Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна", – сказав Пісторіус.

Він зазначив, що потрібно реагувати "спокійно, але рішуче".

В уривках аудіозапису німецькі військові обговорювали можливість передання Україні ракет Taurus і розмірковували, чи зможуть вони знищити Керченський міст.

Пісторіус додав, що Німеччина не планувала атаку на Крим, про що заявляли пропагандисти Кремля.

Глава Міноборони додав, що поки не отримував жодної інформації про інші випадки витоку секретної інформації або перехоплювання розмов.

За його словами, частина перехопленої інформації не була призначена для широкого загалу, а отже, прокуратура Німеччини може розпочати кримінальну справу.

ДОВІДКА 6 квітня 2023 року газета NYT написала про виток у мережу секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня). З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" і "не для іноземців". 1 березня 2024 року військовослужбовець Військово-повітряних сил Нацгвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у розголошенні секретної розвідувальної інформації, 6 квітня 2023 року газета NYT написала про виток у мережу секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня). З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" і "не для іноземців". 1 березня 2024 року військовослужбовець Військово-повітряних сил Нацгвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у розголошенні секретної розвідувальної інформації, вирішив змінити попередню заяву про невинуватість та визнати провину.

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

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