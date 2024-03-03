Сімоньян запостила витік розмови німецьких офіцерів. Пісторіус: Інформаційна війна Росії
Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною далекобійних крилатих ракет Taurus. Міністр оборони країни Борис Пісторіус назвав це "гібридною атакою" та "інформаційною війною" Росії.
"Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна", – сказав Пісторіус.
Він зазначив, що потрібно реагувати "спокійно, але рішуче".
В уривках аудіозапису німецькі військові обговорювали можливість передання Україні ракет Taurus і розмірковували, чи зможуть вони знищити Керченський міст.
Пісторіус додав, що Німеччина не планувала атаку на Крим, про що заявляли пропагандисти Кремля.
Глава Міноборони додав, що поки не отримував жодної інформації про інші випадки витоку секретної інформації або перехоплювання розмов.
За його словами, частина перехопленої інформації не була призначена для широкого загалу, а отже, прокуратура Німеччини може розпочати кримінальну справу.
- У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
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