Симоньян запостила утечку разговора немецких офицеров. Писториус: Гибридная атака России

Борис Писториус и Олаф Шольц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможности использования Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus. Министр обороны страны Борис Писториус назвал это "гибридной атакой" и "информационной войной" России.

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"Это гибридная атака с целью дезинформации – речь идет о расколе, о подрыве нашего единства. Мы не должны подвергаться уловкам Путина", – сказал Писториус.

Он отметил, что нужно реагировать "спокойно, но решительно".

В отрывках аудиозаписи немецкие военные обсуждали возможность передачи Украине ракет Taurus и размышляли, смогут ли они уничтожить Керченский мост.

Писториус добавил, что Германия не планировала атаку на Крым, о чем заявляли пропагандисты Кремля.

Глава Минобороны добавил, что пока не получал никакой информации о других случаях утечки секретной информации или перехвата разговоров.

По его словам, часть перехваченной информации не была предназначена для широкой общественности, а значит, прокуратура Германии может возбудить уголовное дело.

СПРАВКА 6 апреля 2023 года газета NYT написала об утечке в сеть секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". 1 марта 2024 года военнослужащий Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в разглашении секретной разведывательной информации, решил изменить предыдущее заявление о невиновности и признать вину. 6 апреля 2023 года газета NYT написала об утечке в сеть секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". 1 марта 2024 года военнослужащий Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в разглашении секретной разведывательной информации, решил изменить предыдущее заявление о невиновности и признать вину.

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

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