Симоньян запостила утечку разговора немецких офицеров. Писториус: Гибридная атака России
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможности использования Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus. Министр обороны страны Борис Писториус назвал это "гибридной атакой" и "информационной войной" России.
"Это гибридная атака с целью дезинформации – речь идет о расколе, о подрыве нашего единства. Мы не должны подвергаться уловкам Путина", – сказал Писториус.
Он отметил, что нужно реагировать "спокойно, но решительно".
В отрывках аудиозаписи немецкие военные обсуждали возможность передачи Украине ракет Taurus и размышляли, смогут ли они уничтожить Керченский мост.
Писториус добавил, что Германия не планировала атаку на Крым, о чем заявляли пропагандисты Кремля.
Глава Минобороны добавил, что пока не получал никакой информации о других случаях утечки секретной информации или перехвата разговоров.
По его словам, часть перехваченной информации не была предназначена для широкой общественности, а значит, прокуратура Германии может возбудить уголовное дело.
- В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
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