Шольц заявив, що не відправить жодного солдата до України. Сказав, що Європа посилює допомогу

Шольц заявив, що не хоче, щоб війна в Україні переросла у конфлікт між Росією та НАТО

Олаф Шольц (Фото: EPA/Sean Gallup)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправить жодного німецького солдата до України, проте запевнив, що Європа посилює допомогу Києву. Про це він повідомив у своєму подкасті Kanzler Kompakt.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, НАТО не буде стороною війни Росії проти України і всі союзники в Альянсі погоджуються з цим.

Він зазначив, що Німеччина та інші країни Європи дискутують про подальші дії під час агресії Москви, а також посилюють підтримку України.

Шольц заявив, що Силам оборони потрібно більше боєприпасів та озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони.

"Я особисто провожу консультації з партнерами. Багато хто це зрозумів, і зараз ми продовжуємо та посилюємо підтримку Україні", – сказав канцлер.

Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Спікер прем'єра Британії Ріші Сунака заявив, що його країна не відправить війська в Україну. Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

Читайте також: Глава МЗС Франції: Французи не вмиратимуть за Україну, але для перемоги нічого не виключено