Шольц заявив, що не відправить жодного солдата до України. Сказав, що Європа посилює допомогу
Олаф Шольц (Фото: EPA/Sean Gallup)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не відправить жодного німецького солдата до України, проте запевнив, що Європа посилює допомогу Києву. Про це він повідомив у своєму подкасті Kanzler Kompakt.

За його словами, НАТО не буде стороною війни Росії проти України і всі союзники в Альянсі погоджуються з цим.

Він зазначив, що Німеччина та інші країни Європи дискутують про подальші дії під час агресії Москви, а також посилюють підтримку України.

Шольц заявив, що Силам оборони потрібно більше боєприпасів та озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони.

"Я особисто провожу консультації з партнерами. Багато хто це зрозумів, і зараз ми продовжуємо та посилюємо підтримку Україні", – сказав канцлер.

  • Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
  • Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.
  • Спікер прем'єра Британії Ріші Сунака заявив, що його країна не відправить війська в Україну. Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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