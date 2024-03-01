Глава МЗС Франції: Французи не вмиратимуть за Україну, але для перемоги нічого не виключено

Сежурне заявив, що необхідно перемогти Росію, але не проводячи проти неї пряму війну

Стефан Сежурне (Фото: EPA/SARAH MEYSSONNIER)

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що його країна не відправлятиме своїх солдатів воювати проти Росії в Україні, але Москву необхідно перемогти. Про це він повідомив в інтерв'ю France Inter.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, французи "не вмиратимуть за Україну".

"Ми не будемо відправляти війська. Встановлені чіткі межі: перемогти Росію, не проводячи проти неї війни. У цьому контексті нічого не виключено", – сказав Сежурне.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін посилив погрози ядерною зброєю через продовження військової допомоги України.

"Є форма гальмування цієї загрози з боку Росії", – заявив дипломат.

Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петро Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

Читайте також: Франція може направити солдатів в Україну для захисту певних кордонів – прем'єр країни