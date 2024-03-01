Глава МЗС Франції: Французи не вмиратимуть за Україну, але для перемоги нічого не виключено
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що його країна не відправлятиме своїх солдатів воювати проти Росії в Україні, але Москву необхідно перемогти. Про це він повідомив в інтерв'ю France Inter.
За його словами, французи "не вмиратимуть за Україну".
"Ми не будемо відправляти війська. Встановлені чіткі межі: перемогти Росію, не проводячи проти неї війни. У цьому контексті нічого не виключено", – сказав Сежурне.
Він зазначив, що диктатор Володимир Путін посилив погрози ядерною зброєю через продовження військової допомоги України.
"Є форма гальмування цієї загрози з боку Росії", – заявив дипломат.
Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
- Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петро Фіала та Дональд Туск.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".
Читайте також: Франція може направити солдатів в Україну для захисту певних кордонів – прем'єр країни