Глава МИД Франции: Французы не будут умирать за Украину, но для победы ничего не исключено

Сежурне заявил, что необходимо победить Россию, но не ведя против нее прямой войны

Стефан Сежурне (Фото: EPA/SARAH MEYSSONNIER)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что его страна не будет отправлять своих солдат воевать против России в Украине, но Москву необходимо победить. Об этом он сообщил в интервью France Inter.

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По его словам, французы "не будут умирать за Украину".

"Мы не будем отправлять войска. Установлены четкие рамки: победить Россию, не ведя против нее войны. В этом контексте ничего не исключено", — сказал Сежурне.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин усилил угрозы ядерным оружием из-за продолжения военной помощи Украины.

"Есть форма торможения этой угрозы со стороны России", — заявил дипломат.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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