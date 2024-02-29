Франция может направить солдат в Украину для защиты определенных границ — премьер страны
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его страна может отправить своих солдат в Украину для "защиты определенного количества границ". Об этом он сообщил во время выступления в Сенате, цитирует его Public Senat.
По его словам, никто во Франции не может принять победы России в войне против Украины.
"Россия изменила свою позицию. Ее позиция ужесточилась в контексте этого конфликта, а также по отношению к нам, Франции и союзникам из-за умножения ложной информации с целью отравить нас или кибератак", — сказал Атталь.
Он отметил, что реальностью заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции "на всех уровнях".
"Когда мы говорим о французских солдатах, то абсолютно точно можем говорить о солдатах, проходящих обучение, оборону наземных войск или защиту определенного количества границ", — заявил французский премьер.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.
- Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.
- Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".
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