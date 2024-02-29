Франция может направить солдат в Украину для защиты определенных границ — премьер страны

Атталь заявил, что Россия представляет прямую и непосредственную угрозу для Франции на всех уровнях

Габриэль Атталь (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его страна может отправить своих солдат в Украину для "защиты определенного количества границ". Об этом он сообщил во время выступления в Сенате, цитирует его Public Senat.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, никто во Франции не может принять победы России в войне против Украины.

"Россия изменила свою позицию. Ее позиция ужесточилась в контексте этого конфликта, а также по отношению к нам, Франции и союзникам из-за умножения ложной информации с целью отравить нас или кибератак", — сказал Атталь.

Он отметил, что реальностью заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции "на всех уровнях".

"Когда мы говорим о французских солдатах, то абсолютно точно можем говорить о солдатах, проходящих обучение, оборону наземных войск или защиту определенного количества границ", — заявил французский премьер.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

Читайте также: Макрон: Европа должна быть готова к нападению России на НАТО через несколько лет