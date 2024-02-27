Макрон: Європа має бути готовою до нападу Росії на НАТО через декілька років

Макрон заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України, а на карту поставлено безпеку Європи

Емманюель Макрон (Фото: EPA/GONZALO FUENTES)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО. Про це він повідомив під час неформальної зустрічі для підтримки України у Парижі, повідомляє Euractiv.

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За його словами, всі країни, які були представлені за столом, погодилися з тим, що Європа має бути готова до атаки РФ за кілька років.

Він зазначив, що росіяни не повинні виграти війну проти України, а на карту поставлено безпеку Європи.

"Всі лідери згодні з тим, що не хочуть вступати у війну з російським народом. Ми маємо намір і надалі стримувати ескалацію, як це відбувалося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – сказав Макрон.

Сам Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати".

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів до Парижа, щоб надіслати російському диктатору Путіну сигнал про європейську рішучість щодо України.

Президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібно Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.

Зустріч у Парижі. Європейські лідери зібралися, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу".

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