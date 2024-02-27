Макрон: Европа должна быть готова к нападению России на НАТО через несколько лет

Макрон заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины, а на карту поставлена безопасность Европы

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/GONZALO FUENTES)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны быть готовы к возможному нападению России на страны НАТО. Об этом он сообщил во время неформальной встречи для поддержки Украины в Париже, передает Euractiv.

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По его словам, все страны, которые были представлены за столом, согласились с тем, что Европа должна быть готова к атаке РФ через несколько лет.

Он отметил, что россияне не должны выиграть войну против Украины, а на карту поставлена безопасность Европы.

"Все лидеры согласны с тем, что не хотят вступать в войну с российским народом. Мы намерены и дальше сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", — сказал Макрон.

Сам Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать".

25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы послать российскому диктатору Путину сигнал о европейской решимости относительно Украины.

Президент Зеленский заявил, что его французский коллега Макрон знает, что нужно Украине, поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.

Встреча в Париже. Европейские лидеры собрались, чтобы "разбить идею Путина о победе".

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