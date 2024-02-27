Макрон не виключив відправлення військ НАТО до України, щоб РФ програла. Але консенсусу немає
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати". Про це він повідомив на пресконференції у Парижі.
За його словами, Росія демонструє дедалі агресивнішу позицію, а її поразка необхідна для безпеки та стабільності в Європі.
"Хоча не було консенсусу щодо відправлення західних сухопутних військ до України, не слід нічого виключати. Ми зробимо все можливе, щоб гарантувати, що Росія не зможе виграти цю війну", – сказав Макрон.
Він зазначив, що це питання згадувалося серед обговорюваних варіантів, але необхідна "стратегічна двозначність".
"Давайте зі смиренністю зазначимо, що ми часто запізнювалися на шість-дванадцять місяців. Нову коаліцію буде створено для постачання України ракетами та бомбами середньої та великої дальності для завдання глибоких ударів", — заявив французький лідер.
Глава держави наголосив, що існує широкий консенсус щодо необхідності "робити більше і швидше" для допомоги Україні, а також нарощування виробництва озброєнь.
"Необхідний стрибок з боку Заходу в його підході, який бере до уваги трансформацію загрози з військового та стратегічного погляду", – резюмував він.
- 25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів до Парижа, щоб надіслати російському диктатору Путіну послання про європейську рішучість щодо України.
- Президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібне Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.
- Зустріч у Парижі. Європейські лідери зібралися, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу".
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