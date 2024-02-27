Макрон не виключив відправлення військ НАТО до України, щоб РФ програла. Але консенсусу немає

Макрон заявив, що поразка Росії необхідна для безпеки та стабільності в Європі

Емманюель Макрон (Фото: EPA/GONZALO FUENTES)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати". Про це він повідомив на пресконференції у Парижі.

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За його словами, Росія демонструє дедалі агресивнішу позицію, а її поразка необхідна для безпеки та стабільності в Європі.

"Хоча не було консенсусу щодо відправлення західних сухопутних військ до України, не слід нічого виключати. Ми зробимо все можливе, щоб гарантувати, що Росія не зможе виграти цю війну", – сказав Макрон.

Він зазначив, що це питання згадувалося серед обговорюваних варіантів, але необхідна "стратегічна двозначність".

"Давайте зі смиренністю зазначимо, що ми часто запізнювалися на шість-дванадцять місяців. Нову коаліцію буде створено для постачання України ракетами та бомбами середньої та великої дальності для завдання глибоких ударів", — заявив французький лідер.

Глава держави наголосив, що існує широкий консенсус щодо необхідності "робити більше і швидше" для допомоги Україні, а також нарощування виробництва озброєнь.

"Необхідний стрибок з боку Заходу в його підході, який бере до уваги трансформацію загрози з військового та стратегічного погляду", – резюмував він.

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів до Парижа, щоб надіслати російському диктатору Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

Президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібне Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.

Зустріч у Парижі. Європейські лідери зібралися, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу".

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