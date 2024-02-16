Зеленський та Макрон підписали безпекову угоду між Україною та Францією
Президент Володимир Зеленський підписав із французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонню безпекову угоду. Про це останній повідомив на пресконференції у Парижі.
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"Ми підписали угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки. Вона конкретизує зобов'язання, які ми з країнами "Великої сімки" взяли на себе на Вільнюському саміті НАТО у липні минулого року. Ця підтримка не тільки довгострокова, а й має колективний вимір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду", – сказав Макрон.
Сьогодні Зеленський перебував із візитом у Німеччині, де підписав аналогічну угоду з канцлером Олафом Шольцом. Повний текст можна прочитати тут.
- 12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.
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