Зеленський та Макрон підписали безпекову угоду між Україною та Францією

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський підписав із французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонню безпекову угоду. Про це останній повідомив на пресконференції у Парижі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми підписали угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки. Вона конкретизує зобов'язання, які ми з країнами "Великої сімки" взяли на себе на Вільнюському саміті НАТО у липні минулого року. Ця підтримка не тільки довгострокова, а й має колективний вимір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду", – сказав Макрон.

Сьогодні Зеленський перебував із візитом у Німеччині, де підписав аналогічну угоду з канцлером Олафом Шольцом. Повний текст можна прочитати тут.

12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

Читайте також: Снаряди, ППО SkyNex та інше. Німеччина підготувала пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро