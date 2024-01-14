Шмигаль: Україна розраховує на договори безпеки ще з 30 країнами, крім Британії

Україна розглядає першу міжнародну угоду про партнерство у сфері безпеки як еталон, на який рівнятимуться наступні

Фото: пресслужба Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розказав, що Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами, крім Великої Британії.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Ця угода є першою, але не останньою", – сказав прем'єр в ефірі єдиного телемарафону ввечері в суботу.

За його словами, наступними будуть інші країни, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – країни G7.

"Важливо, що ця угода [з Великою Британією] стала еталоном, який встановлює планку співробітництва", – додав Шмигаль.

Читайте також Безпекова угода між Україною та Великою Британією – повний текст

Безпекова угода з Великою Британією діятиме 10 років з можливістю продовження до 100 років.

Вона передбачає співробітництво "на землі, в повітрі, на морі, в кіберпросторі, в політичному просторі", розказав Шмигаль.

"Важливий момент, що фінансова підтримка передбачається не лише на один рік, а протягом усіх 10 років дії цієї угоди, і далі після завершення 10-річного терміну. Якщо ми до цього часу не станемо членом НАТО, то угоду буде подовжено на таких самих умовах", – сказав Шмигаль.

Угода має двосторонній формат, тому не лише Велика Британія, але й "Україна також буде протягом 24 годин реагувати в той або інший спосіб для підтримки Великої Британії, якщо Росія захоче атакувати нашого друга, партнера і союзника".

12 січня Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичну співпрацю тощо.

Міністр оборони Умєров переконаний, що підписана угода не повторить долі Будапештського меморандуму.

Читайте також: "Більше не треба просити". Зеленський та Сунак підписали угоду про безпеку: що це означає