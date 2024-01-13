Умєров про історичну угоду з Британією: Ми не повторимо Будапештський меморандум

Міністр оборони впевнений, що угода про гарантії безпеки не стане повторенням Будапештського меморандуму, який свого часу не спрацював

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров переконаний, що підписана Україною і Великою Британією угода про гарантії безпеки не стане повторенням Будапештського меморандуму, адже документ передбачає конкретні цілі і конкретні дії. Про це він заявив у ефірі телемарафону.

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Умєров зазначив, що у затвердженій угоді є чітко визначені цілі – визволення територій до кордонів 1991 року і застосування формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Також, наголосив він, кожна сторона угоди має право ініціювати проведення консультацій.

"У цьому плані ми не повторимо Будапештський меморандум", – переконаний міністр.

Він наголосив, що затверджена угода передбачає і конкретні дії – Київ та Лондон будуть у постійних інтенсивних консультаціях, вони відбуватимуться три-чотири рази на тиждень у комбінованому форматі (як онлайн, так і фізично – будуть візити британських делегацій до України).

"Ми будемо постійно на зв’язку і будемо приймати рішення на місці. Це і є особливості цієї угоди", – сказав міністр.

ДОВІДКА. Будапештський меморандум – міжнародно-правовий акт, згідно з яким Україна залишилася без'ядерною країною. Натомість РФ, Британія та США стали "гарантами незалежності та територіальної цілісності" України. Підписаний у грудні 1994-го президентом йдеться про наступне : "РФ, Британія та США підтверджують своє зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони чи будь-яким іншим чином відповідно до Статуту ООН". Будапештський меморандум – міжнародно-правовий акт, згідно з яким Україна залишилася без'ядерною країною. Натомість РФ, Британія та США стали "гарантами незалежності та територіальної цілісності" України. Підписаний у грудні 1994-го президентом Кучмою , президентом РФ Єльциним, президентом США Клінтоном та прем'єром Британії Мейджором. Кравчук розповідав , що Захід фактично поставив Києву ультиматум. Документ містить запевнення безпеки, а не гарантії. Москва заявляє , що "не порушила" меморандум, оскільки Крим захопила без застосування ядерної зброї. У тексті: "РФ, Британія та США підтверджують своє зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, ініколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони чи будь-яким іншим чином відповідно до Статуту ООН".

12 січня Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичну співпрацю тощо.

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