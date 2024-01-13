Умєров про історичну угоду з Британією: Ми не повторимо Будапештський меморандум
Міністр оборони Рустем Умєров переконаний, що підписана Україною і Великою Британією угода про гарантії безпеки не стане повторенням Будапештського меморандуму, адже документ передбачає конкретні цілі і конкретні дії. Про це він заявив у ефірі телемарафону.
Умєров зазначив, що у затвердженій угоді є чітко визначені цілі – визволення територій до кордонів 1991 року і застосування формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.
Також, наголосив він, кожна сторона угоди має право ініціювати проведення консультацій.
"У цьому плані ми не повторимо Будапештський меморандум", – переконаний міністр.
Він наголосив, що затверджена угода передбачає і конкретні дії – Київ та Лондон будуть у постійних інтенсивних консультаціях, вони відбуватимуться три-чотири рази на тиждень у комбінованому форматі (як онлайн, так і фізично – будуть візити британських делегацій до України).
"Ми будемо постійно на зв’язку і будемо приймати рішення на місці. Це і є особливості цієї угоди", – сказав міністр.
- 12 січня Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.
- LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичну співпрацю тощо.
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