Зустріч радників щодо української Формули миру відбудеться 14 січня у Швейцарії — Зеленський
Президент Володимир Зеленський поспілкувався із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Він заявив, що наступна зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо питання підтримки української Формули миру відбудеться у Давосі 14 січня 2024 року.
Зеленський відзначив, що діалог між країнами стає динамічнішим.
"Радий, що діалог між Україною та Швейцарією стає дедалі динамічнішим. Подякував за непохитну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності", — зазначив глава держави.
Президент вказав, що окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української Формули миру й організацію чергової зустрічі радників з нацбезпеки та зовнішньої політики у Давосі 14 січня.
"У цьому контексті обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі. Насамкінець скоординували план двосторонніх заходів у найближчому майбутньому", — додав Зеленський.
- У листопаді Зеленський завив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять із необхідності повного виведення російських військ із суверенної території України.
- Видання Bloomberg із посиланням на слова співрозмовників повідомило, що у грудні 2023 року нібито відбулася таємна зустріч між Україною, країнами-союзниками з G7 та невеликою групою країн Глобального Півдня з метою заручитися підтримкою умов Формули миру для проведення мирних переговорів з Росією. Однак на зустрічі прогресу досягнуто не було.
- У грудні 2023 року Швейцарія розширила санкційні списки проти Росії, привівши їх у відповідність до ухваленого 18 грудня 12-го пакету санкцій Євросоюзу.
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