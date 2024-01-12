Зустріч радників щодо української Формули миру відбудеться 14 січня у Швейцарії — Зеленський

Президент обговорив із швейцарською колегою співпрацю між країнами. Вважає, що діалог стає "динамічнішим"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Він заявив, що наступна зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо питання підтримки української Формули миру відбудеться у Давосі 14 січня 2024 року.

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Зеленський відзначив, що діалог між країнами стає динамічнішим.

"Радий, що діалог між Україною та Швейцарією стає дедалі динамічнішим. Подякував за непохитну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності", — зазначив глава держави.

Президент вказав, що окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української Формули миру й організацію чергової зустрічі радників з нацбезпеки та зовнішньої політики у Давосі 14 січня.

"У цьому контексті обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі. Насамкінець скоординували план двосторонніх заходів у найближчому майбутньому", — додав Зеленський.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

У листопаді Зеленський завив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять із необхідності повного виведення російських військ із суверенної території України.

Видання Bloomberg із посиланням на слова співрозмовників повідомило, що у грудні 2023 року нібито відбулася таємна зустріч між Україною, країнами-союзниками з G7 та невеликою групою країн Глобального Півдня з метою заручитися підтримкою умов Формули миру для проведення мирних переговорів з Росією. Однак на зустрічі прогресу досягнуто не було.

У грудні 2023 року Швейцарія розширила санкційні списки проти Росії, привівши їх у відповідність до ухваленого 18 грудня 12-го пакету санкцій Євросоюзу.

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