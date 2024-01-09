США та союзники провели таємну зустріч з Україною. Позиція щодо формули миру незмінна – Bloomberg

За інформацією співрозмовників Bloomberg, у грудні в Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч щодо обговорення мирного плану у війні проти Росії

G7 та ЄС оголосили спільну декларацію на підтримку України, липень 2023 року (Фото: EPA)

У грудні 2023 року нібито відбулася таємна зустріч між Україною, країнами-союзниками з G7 та невеликою групою країн Глобального Півдня з метою заручитися підтримкою умов Києва для проведення мирних переговорів з Росією. Однак на зустрічі прогресу досягнуто не було, написало видання Bloomberg із посиланням на слова співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

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За даними видання, зустріч радників із національної безпеки, що раніше не розголошувалася, нібито відбулася 16 грудня 2023 року в Саудівській Аравії. Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше.

За словами співрозмовників, менший формат дозволив вільніше та відвертіше обговорювати українську формулу миру та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Видання зазначило, що в останні місяці зусилля союзників ослабли. У США та ЄС понад $100 млрд допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою.

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За словами співрозмовників видання, на зустрічі в Ер-Ріяді суттєвого прогресу досягнуто не було. За їхньою інформацією, Україна та союзники з G7 "продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією".

Також видання зауважило, що Росія нібито засудила зусилля союзників України на зустрічі, куди країна-агресор не була запрошена.

Тоді як високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини нібито взяли участь у грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема Китай, Бразилія та ОАЕ, не надіслали своїх представників.

Співрозмовники заявили, що багато країн-учасниць вважають Китай ключовим чинником впливу на Росію з огляду на тісні зв’язки між двома країнами.

Як зазначає Bloomberg, Київ та його союзники з G7 підтвердили свою позицію про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Також вони заявили, що цілі російського диктатора Володимира Путіна не змінилися, і він не виявив ніяких ознак серйозного бажання вести переговори по суті й не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

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Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети допомоги будуть узгоджені, додали журналісти.

Водночас очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю для іспанського видання El País, що країни-партнери не просять Україну розпочати переговори з Росією та заморозити війну.

ДОВІДКА Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

9 жовтня 2023 року глава МЗС сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити війну, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон не підштовхує Україну до будь-яких переговорів із Росією.

24 листопада міністр закордонних справ Литви заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

У грудні президент Литви Гітанас Науседа закликав не довіряти заявам Росії про нібито готовність до переговорів. Каже, це може бути тактичними хитрощами.

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