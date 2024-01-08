Союзники України не просять про переговори з РФ, щоб заморозити війну – Кулеба

"Путін не хоче ні замороженого конфлікту, ні миру", – зазначив голова МЗС

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Країни-партнери не просять Україну розпочати переговори з РФ та заморозити війну, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У війні Україна має перемогти, а Росія – програти, розповів він у інтерв'ю іспанському виданню El País.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Путін не хоче ні замороженого конфлікту, ні миру. Ті, хто пропонує заморожений конфлікт, стверджують, що діють в найкращих інтересах України та світу, але насправді вони допомагають Путіну та ігнорують те, що таке сьогоднішня Росія", – заявив посадовець.

Кулеба зауважив, що з 2014-го до 2022 року Україна провела майже 200 раундів переговорів з Росією, коли де-факто і був заморожений конфлікт: "Ми намагалися. Ми встановили та оголосили про 20 перемир’їв, нескінченні переговори завершилися повномасштабним вторгненням Путіна".

Читайте також: Кулеба про переговори з Путіним: Пригожин вже домовлявся. Потім бум – і його не існує

За його словами, російська агресія проти України належить до того типу воєн, у яких одна зі сторін повинна перемогти, а інша програти.

Голова МЗС зазначив, що Україна має перемогти, а РФ програти, а отже, "все політичне мислення" повинно бути спрямоване на досягнення цієї мети.

Журналіст запитав, чи хтось із союзників України пропонував заморозити конфлікт.

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з Росією, щоб заморозити війну, ні коли ми сідали з делегаціями, ні на закритих зустрічах у скороченому складі. Це не те, що хтось може наважитися поставити на стіл як варіант. Решта просто шум", – відповів він.

9 жовтня 2023 року глава МЗС сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки. А 12 жовтня Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США повідомили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

24 листопада міністр закордонних справ Литви заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

Читайте також: "Маємо перемогти Росію до виборів у США". Інтерв'ю Зеленського – за хвилину