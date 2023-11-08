RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Західні ЗМІ пишуть, що США штовхають Україну до "діалогу" із РФ. Держдеп: Таких розмов немає

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 07:39
Західні ЗМІ пишуть, що США штовхають Україну до
Ведант Патель (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Ведант Патель.

Нещодавно низка західних видань опублікувала повідомлення нібито з посиланням на анонімні джерела про те, що США підштовхують Україну до "діалогу" з Москвою.

За словами Пателя, будь-які переговори залишаються за Україною і без неї ніхто не розмовлятиме.

"Нам невідомо про якісь розмови з Україною про переговори за межами структури формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, мала місце низка зустрічей", — сказав дипломат.

Він зазначив, що, як і раніше, очевидно, що Кремль зараз не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни проти України.

  • 25 червня 2023 року в Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад миру" за участю представників багатьох провідних країн.
  • 5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • Президент Володимир Зеленський заявив на Мальті, що українська формула миру може стати універсальною, попри те, що всі війни різні.

Читайте також: NBC пише, що Київ нібито змушують "щось віддати" РФ "за мир". Зеленський: Не буде цього

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогадерждеппереговориведант патель

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 