Західні ЗМІ пишуть, що США штовхають Україну до "діалогу" із РФ. Держдеп: Таких розмов немає

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Ведант Патель.

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Нещодавно низка західних видань опублікувала повідомлення нібито з посиланням на анонімні джерела про те, що США підштовхують Україну до "діалогу" з Москвою.

За словами Пателя, будь-які переговори залишаються за Україною і без неї ніхто не розмовлятиме.

"Нам невідомо про якісь розмови з Україною про переговори за межами структури формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, мала місце низка зустрічей", — сказав дипломат.

Він зазначив, що, як і раніше, очевидно, що Кремль зараз не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни проти України.

25 червня 2023 року в Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад миру" за участю представників багатьох провідних країн.

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив на Мальті, що українська формула миру може стати універсальною, попри те, що всі війни різні.

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