NBC заявив, що Київ нібито змушують "щось віддати" Росії "заради миру". Зеленський: Не буде цього

Інформація каналу NBC News про нібито "делікатні" та "в загальних рисах" перемовини керівництва США/ЄС з Києвом щодо умов де-факто капітуляції України через її згоду віддати щось Росії "заради миру", не відповідає дійсності. Про це заявив на у Києві із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сказав президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що такого варіанту "не буде".

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Канал NBC News вранці 4 листопада повідомив з посиланням на чинного та колишнього топчиновників із США, що Вашингтон та Європа нібито розпочали переговори з Україною про можливість якоїсь "угоди" з РФ, де сторони нібито обговорюють, що офіційний Київ може "віддати" Москві "заради миру".

За словами глави держави, він "не знає, хто це публікує і для чого це робиться".

"У мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим. Я не знаю, хто це робить", — повторив він.

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Зеленський продовжив: "Але я, як людина, на якій ця відповідальність є і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Всі знають – моє ставлення збігається зі ставлення українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні".

Він визнав, що "спочатку все це було".

"З початку війни, і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, США тощо, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти та щось їй віддавали. Не буде такого", — підкреслив президент.

Фон де Ляєн сказала, що Україна – суверенна країна і рішення її керівництва також суверенні, і нагадала, що ЄС підтримує "формулу миру" Зеленського.

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