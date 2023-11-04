NBC заявив, що Київ нібито змушують "щось віддати" Росії "заради миру". Зеленський: Не буде цього
Інформація каналу NBC News про нібито "делікатні" та "в загальних рисах" перемовини керівництва США/ЄС з Києвом щодо умов де-факто капітуляції України через її згоду віддати щось Росії "заради миру", не відповідає дійсності. Про це заявив на у Києві із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сказав президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що такого варіанту "не буде".
Канал NBC News вранці 4 листопада повідомив з посиланням на чинного та колишнього топчиновників із США, що Вашингтон та Європа нібито розпочали переговори з Україною про можливість якоїсь "угоди" з РФ, де сторони нібито обговорюють, що офіційний Київ може "віддати" Москві "заради миру".
За словами глави держави, він "не знає, хто це публікує і для чого це робиться".
"У мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим. Я не знаю, хто це робить", — повторив він.
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Зеленський продовжив: "Але я, як людина, на якій ця відповідальність є і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Всі знають – моє ставлення збігається зі ставлення українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні".
Він визнав, що "спочатку все це було".
"З початку війни, і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, США тощо, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти та щось їй віддавали. Не буде такого", — підкреслив президент.
Фон де Ляєн сказала, що Україна – суверенна країна і рішення її керівництва також суверенні, і нагадала, що ЄС підтримує "формулу миру" Зеленського.
- На початку листопада 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав, що війна перейшла у позиційний формат, і для успіху потрібно знову повернути маневровний тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями та посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- Як сформулював головком про плани контрнаступу, які не виконані в повній мірі, "чотирьох місяців нам мало вистачити, щоб зайти до Криму і повоювати там".
- Головком визнав прогалини із призовом, які дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
- Зеленський так відреагував на статтю Залужного в The Economist: "Патової ситуації немає, я певен".
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