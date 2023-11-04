NBC пишет, что Киев якобы вынуждают "что-то отдать" РФ "за мир". Зеленский: Не будет этого
Информация канала NBC News о якобы "деликатных" и "в общих чертах" переговорах руководства США/ЕС с Киевом об условиях де-факто капитуляции Украины посредством ее согласия отдать что-то России "ради мира", не соответствует действительности. Об этом на брифинге в Киеве с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что такого варианта "не будет".
Канал NBC News утром 4 ноября сообщил со ссылкой на действующего и бывшего топ-чиновников из США, что Вашингтон и Европа якобы начали переговоры с Украиной о возможности некоего "соглашения" с РФ, где стороны якобы обсуждают, что официальный Киев может "отдать" Москве "ради мира".
По словам главы государства, он "не знает, кто это публикует и зачем это делается".
"У меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, в медиа тоже поддерживаем эту тематику. Я удивлен этому. Я не знаю, кто это делает", — повторил он.
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Зеленский продолжил: "Но я, как человек, на котором эта ответственность есть и полномочия по тем или иным переговорам, я вам отвечу очень откровенно. Все знают – мое отношение совпадает с отношением украинского общества, и поэтому никто не давит на меня сегодня".
Он признал, что "сначала все это было".
"С начала войны, и до войны все это было. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США и тому подобное, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то ей отдавали. Не будет такого", — подчеркнул президент.
Фон де Ляйен сказала, что Украину – суверенная страна и решения ее руководства также суверенные, и напомнила, что ЕС поддерживает "формулу мира" Зеленского.
- В начале ноября 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, так как Россия улучшила ПВО.
- Как выразился главком о несбывшихся планах контрнаступления, "четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы зайти в Крым и повоевать там".
- Главком признал пробелы с призывом, которые позволяют уклоняться, "пытаемся исправить".
- Зеленский так отреагировал на статью Залужного в The Economist: "Патовой ситуации нет, я уверен".
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