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NBC пишет, что Киев якобы вынуждают "что-то отдать" РФ "за мир". Зеленский: Не будет этого

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 16:16
NBC пишет, что Киев якобы вынуждают
Владимир Зеленский (скриншот)

Информация канала NBC News о якобы "деликатных" и "в общих чертах" переговорах руководства США/ЕС с Киевом об условиях де-факто капитуляции Украины посредством ее согласия отдать что-то России "ради мира", не соответствует действительности. Об этом на брифинге в Киеве с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что такого варианта "не будет".

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Канал NBC News утром 4 ноября сообщил со ссылкой на действующего и бывшего топ-чиновников из США, что Вашингтон и Европа якобы начали переговоры с Украиной о возможности некоего "соглашения" с РФ, где стороны якобы обсуждают, что официальный Киев может "отдать" Москве "ради мира".

По словам главы государства, он "не знает, кто это публикует и зачем это делается".

"У меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, в медиа тоже поддерживаем эту тематику. Я удивлен этому. Я не знаю, кто это делает", — повторил он.

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Зеленский продолжил: "Но я, как человек, на котором эта ответственность есть и полномочия по тем или иным переговорам, я вам отвечу очень откровенно. Все знают – мое отношение совпадает с отношением украинского общества, и поэтому никто не давит на меня сегодня".

Он признал, что "сначала все это было".

"С начала войны, и до войны все это было. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США и тому подобное, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то ей отдавали. Не будет такого", — подчеркнул президент.

Фон де Ляйен сказала, что Украину – суверенная страна и решения ее руководства также суверенные, и напомнила, что ЕС поддерживает "формулу мира" Зеленского.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленскийвойнапереговоры
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