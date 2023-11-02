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Залужный об ошибках: 4 месяцев нам должно было хватить, чтобы зайти в Крым и повоевать там

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 10:45
Залужный об ошибках: 4 месяцев нам должно было хватить, чтобы зайти в Крым и повоевать там - Фото
Валерий Залужный (фото — пресс-служба Офиса президента)

Первоначальный замысел военного командования Украины предполагал, что Силы обороны будут в состоянии продвигаться со скоростью около 30 км в день при прорыве российских оборонительных линий, и за четыре месяца контрнаступления войска должны были зайти в Крым. Об этом рассказал The Economist главком ВСУ Валерий Залужный, признав некоторые стратегические просчеты в планировании.

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"Если посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова зайти и выйти оттуда", — сардонически сказал он.

Однако со старта контрнаступательные действия увязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления, на юге в сторону Азовского моря.

Как выразился Залужный, сначала он подумал, "что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них".

"Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся для такой задачи, потому перевел их в некоторые бригады", — рассказал генерал.

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Но когда эти изменения не принесли результата, главнокомандующий "приказал подчиненным найти книгу, которую он однажды увидел, будучи студентом военной академии". Ее название было "Прорыв укрепленной полосы", ее опубликовал в 1941 году советский генерал-майор П. С. Смирнов, анализировавший сражения Первой мировой войны.

"И не прочитав даже половины, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития на сегодняшний день поставил в ступор и нас, и наших врагов", – подчеркнул Залужный.

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Євген Пилипенко
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войнаКрымВалерий Залужныйконтрнаступление

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