Залужний про помилки: Чотирьох місяців нам мало вистачити, щоб зайти до Криму і повоювати там

Початковий задум військового командування України припускав, що Сили оборони зможуть просуватися зі швидкістю близько 30 км на день під час прориву російських оборонних ліній, і за чотири місяці контрнаступу війська мали зайти до Криму. Про це розповів The Economist головком ЗСУ Валерій Залужний, визнавши деякі стратегічні прорахунки у плануванні.

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"Якщо подивитесь на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили [при плануванні контрнаступу], чотирьох місяців нам мало вистачити, щоб дістатися Криму, повоювати в Криму, повернутися з Криму і знову зайти та вийти звідти", — сардонічно сказав він.

Однак зі старту контрнаступальні дії загрузли в безпрецедентних мінних полях на головному напрямі наступу, на півдні у бік Азовського моря.

Як висловився Залужний, спочатку він подумав, "що з нашими командирами щось не так, тому поміняв деяких з них".

"Потім я подумав, можливо, наші солдати не годяться для такого завдання, тому перевів їх до деяких бригад", – розповів генерал.

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Але коли ці зміни не дали результату, головнокомандувач "наказав підлеглим знайти книгу, яку він якось побачив ще студентом військової академії". Її назва була "Прорив укріпленої смуги", її опублікував у 1941 році радянський генерал-майор П. С. Смирнов, який аналізував бої Першої світової війни.

"І не прочитавши навіть половини, я зрозумів, що ми знаходимося саме там, тому що, як і тоді, рівень нашого технологічного розвитку на сьогодні поставив у ступор і нас, і наших ворогів", – наголосив Залужний.

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