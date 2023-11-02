РФ збільшила щільність вогню гарматами Д-1 і Д-20, виробляє снаряди "Краснополь" — Залужний
02.11.2023, 06:41
Валерій Залужний (Фото: ОП)
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія наростила щільність артилерії завдяки старим радянським гарматам. Про це він написав у статті для журналу The Economist.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, для утримання та збільшення переваги в артилерії росіяни значно збільшили щільність вогню завдяки старим радянським гарматам Д-1 і Д-20.
Він зазначив, що цим ворог також наростив можливості своєї артилерії щодо масованості застосування звичайних боєприпасів.
Залужний заявив, що РФ наростила виробництво й інтенсивність застосування високоточних боєприпасів типу "Краснополь" калібру 122 мм, які наводяться на цілі за допомогою підсвічування цілі далекоміром із наземних командно-спостережних пунктів.
- Залужний перерахував, що Україні потрібно, щоб перемогти у війні проти Росії: ось повний перелік із п'яти пунктів.
- Головнокомандувач ЗСУ написав, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.
- Залужний заявив, що Росію не варто недооцінювати, попри втрати, вона значний час матиме перевагу в озброєнні й нарощує виробництво.
Читайте також: Залужний про призов: Є прогалини, які дозволяють ухилятися, намагаємося виправити
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі