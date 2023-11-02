РФ збільшила щільність вогню гарматами Д-1 і Д-20, виробляє снаряди "Краснополь" — Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія наростила щільність артилерії завдяки старим радянським гарматам. Про це він написав у статті для журналу The Economist.

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За його словами, для утримання та збільшення переваги в артилерії росіяни значно збільшили щільність вогню завдяки старим радянським гарматам Д-1 і Д-20.

Він зазначив, що цим ворог також наростив можливості своєї артилерії щодо масованості застосування звичайних боєприпасів.

Залужний заявив, що РФ наростила виробництво й інтенсивність застосування високоточних боєприпасів типу "Краснополь" калібру 122 мм, які наводяться на цілі за допомогою підсвічування цілі далекоміром із наземних командно-спостережних пунктів.

Залужний перерахував, що Україні потрібно, щоб перемогти у війні проти Росії: ось повний перелік із п'яти пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ написав, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.

Залужний заявив, що Росію не варто недооцінювати, попри втрати, вона значний час матиме перевагу в озброєнні й нарощує виробництво.

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