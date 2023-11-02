Залужний: ЗСУ були змушені вибивати артилерію HIMARS, досягли умовного паритету з Росією

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Сили оборони досягли "умовного паритету" в артилерії з Росією. Про це він написав у статті для журналу The Economist.

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За його словами, для протидії ворогові ЗСУ були змушені залучати до знищення російської артилерії реактивні системи HIMARS.

Він зазначив, що на ураження гармат і РСЗВ витрачалася "значна" частина наявного комплекту ракет.

"Зараз ми змогли шляхом меншої кількості якісніших і точніших засобів вогневого ураження отримати умовний паритет з артилерією противника, яка кількісно переважає", — заявив Залужний.

Раніше генерал звернув увагу, що для утримання та збільшення переваги в артилерії росіяни значно збільшили щільність вогню завдяки старим радянським гарматам Д-1 і Д-20.

Залужний перерахував, що Україні потрібно, щоб перемогти у війні проти Росії: ось повний перелік із п'яти пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ написав, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрену.

Залужний заявив, що Росію не варто недооцінювати, попри втрати, вона значний час матиме перевагу в озброєнні й нарощує виробництво.

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