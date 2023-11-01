Залужный перечислил союзникам, что нужно Украине для победы: пять пунктов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist перечислил, что Украине нужно от западных союзников, чтобы победить в войне против России. Он назвал пять пунктов.

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Преимущество в воздухе. Первым приоритетом, по словам Залужного, является контроль в небе. Это необходимо для проведения широкомасштабных наземных операций.

"Военно-воздушные силы России понесли огромные потери, и мы уничтожили более 550 ее систем противовоздушной обороны, но она сохраняет значительное преимущество над нами и продолжает строить новые штурмовые эскадрильи", – написал главком.

Это преимущество усложнило продвижение Сил обороны вперед, говорит Залужный, поскольку российские системы противовоздушной обороны все больше препятствуют украинским самолетам.

Кроме того, российские беспилотники взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации по разведке и нанесению авиаударов.

По словам главкома, Украина так же должна наносить массированные удары с использованием приманки и ударных беспилотников, чтобы перегрузить российские системы ПВО.

"Мы должны охотиться за российскими беспилотниками, используя наши собственные беспилотники, оборудованные сетками. Мы должны использовать сигнальные приманки, чтобы привлечь российские планерные бомбы. И мы должны ослеплять тепловизионные камеры российских беспилотников ночью с помощью стробоскопов", – написал он.

Радиоэлектронная борьба. По словам Залужного, за последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и разработав 60 новых типов техники.

Украина нуждается в большем доступе к радиоэлектронной разведке от западных союзников, в том числе данные от средств, собирающих разведывательные сигналы, и в расширении производственных линий для систем РЭБ в Украине и за рубежом, говорит главнокомандующий ВСУ.

Контрбатарейная борьба. Залужный сообщил, что Россия делает успехи в этом направлении.

Это в значительной степени связано с использованием барражирующих боеприпасов "Ланцет", работающих вместе с разведывательными дронами, и увеличением производства высокоточных снарядов, которые могут быть наведены наземными корректировщиками.

Для того чтобы не уступать в этом России, Украина должна развивать локальные GPS-поля, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать украинские высокоточные снаряды более точными в условиях российского глушения.

"Нам нужно шире использовать беспилотники-камикадзе для поражения российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры присылали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определять местонахождение российских пушек", – заявил Залужный.

Минно-взрывные технологии. Западные поставки оборудования для разминирования оказались недостаточными, потому что масштабы российских минных полей очень велики. Россия быстро восстанавливает минные поля, когда их прорывают, пишет Залужный.

Одна из таких технологий – радарные датчики, которые используют незаметные импульсы света для обнаружения мин в земле. Также нужны системы дымоудаления для того, чтобы скрывать деятельность подразделений по разминированию.

Вместо разрыва мин в земле можно использовать реактивные двигатели от самолетов, водометы или кассетные боеприпасы. Это позволит преодолеть минные заграждения без необходимости углубления в землю.

Кроме того, новые туннельные экскаваторы, например, роботы с плазменными горелками для бурения туннелей, также могут быть использованы для разминирования.

Наращивание резервов. Залужный отметил, что Россия обнаружила неспособность воспользоваться своими человеческими ресурсами, поскольку российский диктатор Владимир Путин опасается, что общая мобилизация может повлечь за собой политический кризис.

В то же время возможности Украины тренировать собственных бойцов на своей территории также ограничены.

"Мы вводим единый реестр призывников, и мы должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Мы также вводим "боевую стажировку", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки", – поделился Залужный.

19 октября главнокомандующий ВСУ посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики.

25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.

26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

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