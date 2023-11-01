Залужный: Позиционная война – огромные риски для нас, новые подходы вернут маневренную

Новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну с позиционной обратно в маневренную. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в своей колонке для The Economist.

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"Позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Вооруженных Сил Украины и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая технология разминирования, способность мобилизовать и тренировать больше резервов", – пишет Залужный.

Кроме того, Украине нужно сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы она могла эффективнее, чем РФ, визуализировать поле боя и быстрее принимать решения, отметил главнокомандующий.

Также следует сосредоточиться на рационализации украинского материально-технического обеспечения, в то же время нарушая логистику России с помощью ракет большой дальности, сообщил он.

"Новые инновационные подходы могут назад превратить эту позиционную войну назад в маневренную", – подытожил Залужный.

19 октября главнокомандующий ВСУ посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики.

25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.

26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенных ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

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