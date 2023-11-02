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Залужный: До конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 06:24
Залужный: До конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий - Фото
Валерий Залужный (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия наращивает количество своей авиации. Об этом он написал в статье для журнала The Economist.

По его словам, по разным оценкам, на конец 2023 года россияне могут нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий — это сотни самолетов и вертолетов.
Он отметил, что несмотря на превосходство врага в количестве авиации и средствах противовоздушной обороны, он не может конвертировать его в господство в воздухе благодаря удачной работе украинских подразделений, которые прикрывают войска. 

"Это приводит к тому, что противник не чувствует себя спокойно в небе Украины, его авиация пытается не входить в зоны действия наших зенитных средств и применяет авиационные средства поражения преимущественно с больших расстояний, что существенно снижает их эффективность", — заявил Залужный.

Генерал подчеркнул, что на первый план выходят беспилотники, которые перебрали на себя значительную часть задач авиации по воздушной разведке и поражению с воздуха. 

  • Залужный перечислил, что Украине нужно, чтобы победить в войне против России: вот полный перечень из пяти пунктов.
  • Главнокомандующий ВСУ написал, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневренную.
  • Залужный заявил, что Россию не стоит недооценивать, несмотря на потери, она значительное время будет иметь преимущество в вооружении и наращивает производство.

Читайте также: Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить 

Дмитрий Гриниченко
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