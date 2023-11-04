Зеленский отреагировал на статью Залужного в The Economist: Патовой ситуации нет, я уверен
Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине на фронте не сложилась патовая ситуация. Об этом он сообщил на брифинге с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Его попросили прокомментировать недавнюю статью главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного в журнале The Economist, где генерал говорит о тупике на фронте.
По словам Зеленского, в начале большой войны говорили, что столица будет захвачена, а Украина падет — Киев получал сигналы о признании оккупации территорий, а также отказе от интеграции с Европейским Союзом и НАТО.
"Все эти голоса я много слышал за эти годы. И я был абсолютно уверен в нас. Мы были в более сложной ситуации, в которой, наверное, Украина с начала восстановления независимости никогда не была. Но мы очень верили, боролись и победили. Прошло время, люди устают, есть разные люди. Но это не патовая ситуация, я подчеркну это", — сказал глава государства.
Он отметил, что всем известно, что Россия имеет превосходство в воздухе.
"Мы не готовы бросать наших воинов в ад. Нам нужны самолеты, решение есть, но ждем. Наши военные уже проходят обучение. Работаем дальше с партнерами, активизируем все процессы", — заявил Зеленский.
Также президент призвал украинцев "собраться" и больше работать с партнерами, чтобы дать возможность Силам обороны успешно наступать.
- Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть манёвренный тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО.
- Главком признал пробелы с призывом, позволяющие уклоняться, "пытаемся исправить".
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