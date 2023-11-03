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У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення Конгресу

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 09:19
У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення Конгресу - Фото
Джон Кірбі (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про глухий кут на фронті та заявили про необхідність продовження підтримки Києва. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, висловлювання Залужного наголошують на важливості продовження підтримки України з боку США.

"Я не можу стояти тут сьогодні й говорити вам, що це призведе до створення конкретної системи озброєнь чи нового потенціалу. Ми розвиваємося та розвиваємо те, що ми надали Україні, у міру розвитку війни, і я підозрюю, що цей процес триватиме", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Білому дому було б набагато легше задовольнити потреби України, якби Конгрес схвалив додаткову допомогу Києву.

"Йдеться не лише про можливості України. Це — більша частина цієї суми йде на поповнення запасів у США — для наших власних запасів", — резюмував чиновник.

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Дмитро Гриниченко
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