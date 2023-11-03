У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення Конгресу
В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про глухий кут на фронті та заявили про необхідність продовження підтримки Києва. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
"Я не можу стояти тут сьогодні й говорити вам, що це призведе до створення конкретної системи озброєнь чи нового потенціалу. Ми розвиваємося та розвиваємо те, що ми надали Україні, у міру розвитку війни, і я підозрюю, що цей процес триватиме", – сказав Кірбі.
Він зазначив, що Білому дому було б набагато легше задовольнити потреби України, якби Конгрес схвалив додаткову допомогу Києву.
"Йдеться не лише про можливості України. Це — більша частина цієї суми йде на поповнення запасів у США — для наших власних запасів", — резюмував чиновник.
- Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат, і для успіху потрібно знову повернути маневрений тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями й посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- Головком визнав прогалини із призовом, які дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
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