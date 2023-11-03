У Байдена отреагировали на заявление Залужного о тупике на фронте: Нужно решение Конгресса

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о неоюбходимости продолжения поддержки Киева. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, высказывания Залужного подчеркивают важность продолжения поддержки Украины со стороны США.

"Я не могу стоять здесь сегодня и говорить вам, что это приведет к созданию конкретной системы вооружений или нового потенциала. Мы развиваемся и развиваем то, что мы предоставили Украине, по мере развития войны, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", — сказал Кирби.

Он отметил, что Белому дому было бы гораздо легче удовлетворить нужды Украины, если бы Конгресс одобрил дополнительную помощь Киеву.

"Речь идет не только о возможностях Украины. Это — большая часть этой суммы идет на пополнение запасов в США — для наших собственных запасов", — резюмировал чиновник.

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