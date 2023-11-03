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У Байдена отреагировали на заявление Залужного о тупике на фронте: Нужно решение Конгресса

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 09:19
У Байдена отреагировали на заявление Залужного о тупике на фронте: Нужно решение Конгресса - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о неоюбходимости продолжения поддержки Киева. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, высказывания Залужного подчеркивают важность продолжения поддержки Украины со стороны США. 

"Я не могу стоять здесь сегодня и говорить вам, что это приведет к созданию конкретной системы вооружений или нового потенциала. Мы развиваемся и развиваем то, что мы предоставили Украине, по мере развития войны, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", — сказал Кирби.

Он отметил, что Белому дому было бы гораздо легче удовлетворить нужды Украины, если бы Конгресс одобрил дополнительную помощь Киеву. 

"Речь идет не только о возможностях Украины. Это — большая часть этой суммы идет на пополнение запасов в США — для наших собственных запасов", — резюмировал чиновник.

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Дмитрий Гриниченко
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