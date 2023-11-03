У Байдена отреагировали на заявление Залужного о тупике на фронте: Нужно решение Конгресса
В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о неоюбходимости продолжения поддержки Киева. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Я не могу стоять здесь сегодня и говорить вам, что это приведет к созданию конкретной системы вооружений или нового потенциала. Мы развиваемся и развиваем то, что мы предоставили Украине, по мере развития войны, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", — сказал Кирби.
Он отметил, что Белому дому было бы гораздо легче удовлетворить нужды Украины, если бы Конгресс одобрил дополнительную помощь Киеву.
"Речь идет не только о возможностях Украины. Это — большая часть этой суммы идет на пополнение запасов в США — для наших собственных запасов", — резюмировал чиновник.
- Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, так как Россия улучшила ПВО.
- Главком признал пробелы с призывом, которые позволяют уклоняться, "пытаемся исправить".
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