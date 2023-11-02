Залужный: F-16 уже будут менее полезны. Россия улучшила ПВО, С-400 долетает до Днепра

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что истребители F-16 уже будут менее полезны, так как Россия улучшила свою противовоздушную оборону. Об этом он сообщил в интервью журналу The Economist.

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По его словам, сдерживая поставки дальнобойных ракет и танков, западные страны позволили России перегруппироваться и укрепить оборону после успешных наступлений Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях осенью 2022 года.

"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году. Точно так же самолеты F-16, которые должны появиться в следующем году, теперь менее полезны, отчасти потому, что Россия улучшила свою противовоздушную оборону", — сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что экспериментальная версия ракеты комплекса С-400 может долететь за пределы города Днепр.

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