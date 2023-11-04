Зеленский: "Тупик в войне" – не новость, перед Харьковом и Херсоном было так же

Разговоры о "тупиковой ситуации" в войне – это не что-то новое, это следствие общей накопившейся усталости. Так президент Владимир Зеленский ответил на просьбу журналиста прокомментировать статью Главкома ВСУ Валерия Залужного, в которой тот охарактеризовал сложившуюся на фронте ситуацию как "стратегический тупик", из которого следует найти новый выход.

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"Это не какая-то новость", – сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Острую общественную реакцию на описанную Залужным ситуацию Зеленский пояснил тем, что "все устают и есть разные мнения, все люди, независимо от статуса".

"Но это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю. Мы об этом уже говорили. Это не какая-нибудь новость", – сказал Зеленский.

Он также напомнил, что в прошлом году высказывались похожие мнения о сложившейся тогда ситуации, а после этого Украина освободила большую часть Харьковской области и Херсон.

Ранее главком Валерий Залужный написал в колонке в The Economist, что ВСУ "достигли технологического предела, который ставит нас в тупик", и что "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

На брифинге Зеленский также напомнил, что Россия по-прежнему удерживает превосходство в воздухе, и это существенно сдерживает возможности украинского наступления.

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