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Зеленський: "Тупик у війні" – не новина, перед Харковом та Херсоном було так само

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 16:17
Зеленський:
Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Розмови про "тупикову ситуацію" у війні – це не щось нове, це наслідок загальної втоми, що накопичилася. Так президент Володимир Зеленський відповів на прохання журналіста прокоментувати статтю Головкому ЗСУ Валерія Залужного, в якій той охарактеризував ситуацію, що склалася на фронті, як "стратегічний глухий кут", з якого слід знайти новий вихід.

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"Це не якась новина", – сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн у Києві.

Гостру громадську реакцію на описану Залужним ситуацію Зеленський пояснив тим, що "всі втомлюються і є різні думки, усі люди, незалежно від статусу".

"Але це не патова ситуація. Я ще раз наголошую. Ми про це вже говорили. Це не якась новина", – сказав Зеленський.

Він також нагадав, що минулого року висловлювалися схожі думки про ситуацію, що склалася, а після цього Україна звільнила більшу частину Харківської області та Херсон.

Раніше головком Валерій Залужний написав у колонці в The Economist, що ЗСУ "досягли технологічної межі, яка ставить нас у глухий кут", і що "глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде".

На брифінгу Зеленський також нагадав, що Росія, як і раніше, утримує перевагу в повітрі, і це суттєво стримує можливості українського наступу.

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Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогаВалерій Залужнийситуація на фронті

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