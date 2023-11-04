Зеленський: "Тупик у війні" – не новина, перед Харковом та Херсоном було так само
Розмови про "тупикову ситуацію" у війні – це не щось нове, це наслідок загальної втоми, що накопичилася. Так президент Володимир Зеленський відповів на прохання журналіста прокоментувати статтю Головкому ЗСУ Валерія Залужного, в якій той охарактеризував ситуацію, що склалася на фронті, як "стратегічний глухий кут", з якого слід знайти новий вихід.
"Це не якась новина", – сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн у Києві.
Гостру громадську реакцію на описану Залужним ситуацію Зеленський пояснив тим, що "всі втомлюються і є різні думки, усі люди, незалежно від статусу".
"Але це не патова ситуація. Я ще раз наголошую. Ми про це вже говорили. Це не якась новина", – сказав Зеленський.
Він також нагадав, що минулого року висловлювалися схожі думки про ситуацію, що склалася, а після цього Україна звільнила більшу частину Харківської області та Херсон.
Раніше головком Валерій Залужний написав у колонці в The Economist, що ЗСУ "досягли технологічної межі, яка ставить нас у глухий кут", і що "глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде".
На брифінгу Зеленський також нагадав, що Росія, як і раніше, утримує перевагу в повітрі, і це суттєво стримує можливості українського наступу.
- Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневрений тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- У той же час, РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
Читайте також: У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення Конгресу
Коментарі