Зеленський: Формула миру може стати універсальною, попри те, що всі війни різні

Президент Володимир Зеленський заявив на Мальті, що українська формула миру може стати універсальною, попри те, що всі війни різні. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Хоч не буває однакових воєн, формула миру може й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру – на рівень лідерів, – затвердити й реалізувати", – наголосив Зеленський.

Він окреслив спроможності формули миру. За словами президента, вона охоплює два аспекти.

Перше: Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти України та усунення її наслідків. За словами Зеленського, згодом вона може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій.

Друге: Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни й повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

25 червня 2023 року у Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад миру" за участю представників багатьох провідних країн.

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Читайте також: Залаштунки Джидди. Як Банкова хоче реалізувати формулу Зеленського і що (поки) заважає

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.