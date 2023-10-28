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Зеленский: Формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 20:34
Зеленский: Формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

"Хотя не бывает одинаковых войн, формула мира может и должна быть универсальной. Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий должен подготовиться в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира – на уровень лидеров – утвердить и реализовать", – подчеркнул Зеленский.

Он наметил способности формулы мира. По словам президента, она включает два аспекта.

Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН по прекращению агрессии против Украины и устранению ее последствий. По словам Зеленского, впоследствии она может стать примером для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий.

Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.

Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую сохранность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод русских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую сохранность; недопущение эскалации войны и повторение агрессии; подтверждение окончания войны.

  • 25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.
  • 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

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Милана Головань
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