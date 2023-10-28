Зеленский: Формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные

Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Хотя не бывает одинаковых войн, формула мира может и должна быть универсальной. Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий должен подготовиться в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира – на уровень лидеров – утвердить и реализовать", – подчеркнул Зеленский.

Он наметил способности формулы мира. По словам президента, она включает два аспекта.

Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН по прекращению агрессии против Украины и устранению ее последствий. По словам Зеленского, впоследствии она может стать примером для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий.

Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую сохранность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод русских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую сохранность; недопущение эскалации войны и повторение агрессии; подтверждение окончания войны.

25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Читайте также: Застройка Джидды. Как Банковая хочет реализовать формулу Зеленского и что (пока) мешает

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.