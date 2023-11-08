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Западные СМИ пишут, что США толкают Украину к "диалогу" с РФ. Госдеп: Таких разговоров нет

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 07:39
Западные СМИ пишут, что США толкают Украину к
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

Недавно ряд западных изданий опубликовали сообщения якобы со ссылкой на анонимные источники о том, что США подталкивают Украину к "диалогу" с Москвой. 

По словам Пателя, любые переговоры остаются за Украиной и без нее никто разговаривать не будет. 

"Нам неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами структуры формулы мира, по которой, как вы уже видели, имел место ряд встреч", — сказал дипломат.

Он отметил, что по-прежнему очевидно, что Кремль сейчас не заинтересован в переговорах или прекращении войны против Украины. 

  • 25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.
  • 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то что все войны разные.

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Дмитрий Гриниченко
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