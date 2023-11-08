Западные СМИ пишут, что США толкают Украину к "диалогу" с РФ. Госдеп: Таких разговоров нет

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Недавно ряд западных изданий опубликовали сообщения якобы со ссылкой на анонимные источники о том, что США подталкивают Украину к "диалогу" с Москвой.

По словам Пателя, любые переговоры остаются за Украиной и без нее никто разговаривать не будет.

"Нам неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами структуры формулы мира, по которой, как вы уже видели, имел место ряд встреч", — сказал дипломат.

Он отметил, что по-прежнему очевидно, что Кремль сейчас не заинтересован в переговорах или прекращении войны против Украины.

25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то что все войны разные.

Читайте также: NBC пишет, что Киев якобы вынуждают "что-то отдать" РФ "за мир". Зеленский: Не будет этого

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.