Союзники Украины не просят о переговорах с РФ, чтобы заморозить войну

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Страны-партнеры не просят Украину начать переговоры с РФ и заморозить войну, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В войне Украина должна победить, а Россия – проиграть, рассказал он в интервью испанскому изданию El País.

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"Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагает замороженный конфликт, утверждают, что действуют в лучших интересах Украины и мира, но на самом деле они помогают Путину и игнорируют то, что такое сегодняшняя Россия", – заявил чиновник.

Кулеба отметил, что с 2014-го по 2022 год Украина провела почти 200 раундов переговоров с Россией, когда де-факто и был замороженный конфликт: "Мы пытались. Мы установили и объявили о 20 перемириях, бесконечные переговоры завершились полномасштабным вторжением Путина".

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По его словам, российская агрессия против Украины относится к тому типу войн, в которых одна из сторон должна победить, а другая проиграть.

Глава МИД отметил, что Украина должна победить, а РФ проиграть, а значит, "все политическое мышление" должно быть направлено на достижение этой цели.

Журналист спросил, предлагал ли кто-то из союзников Украины заморозить конфликт.

"Этого нет на столе, наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией, чтобы заморозить войну, ни когда мы садились с делегациями, ни на закрытых встречах в сокращенном составе. Это не то, что кто-то может решиться поставить на стол как вариант. Остальное просто шум", – ответил он.

9 октября 2023 года глава МИД сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках. А 12 октября Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США сообщили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

24 ноября министр иностранных дел Литвы заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

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