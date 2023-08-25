UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин уже договаривался. Потом бум – его не существует

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 21:48
Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин уже договаривался. Потом бум – его не существует - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Facebook Dmytro Kuleba)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос, возможно ли завершение войны за столом переговоров с РФ, напомнил о судьбе главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина, который пошел на договоренность с Кремлем, но в итоге уничтожен режим российского диктатора Владимира Путина. Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Кулеба подчеркнул, что переговоры с РФ являются "очень специфическим вопросом".

Он напомнил, что недавно можно было наблюдать, как Пригожин, который был давним другом Путина, пытался договориться о перемирии с диктатором РФ.

"И они сели за стол, это транслировалось по телевидению, а потом – бум. Господина Пригожина, похоже, больше не существует", – сказал Кулеба.

Читайте также: Резников: Смерть Пригожина "обнажила" Путина, мир увидел, что ему нельзя доверять

Читайте также: Убийство Пригожина. В парламенте Британии считают, что Путина заменят и "его дни сочтены"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМИДпереговорыевгений пригожиндмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 