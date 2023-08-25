Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин уже договаривался. Потом бум – его не существует
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос, возможно ли завершение войны за столом переговоров с РФ, напомнил о судьбе главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина, который пошел на договоренность с Кремлем, но в итоге уничтожен режим российского диктатора Владимира Путина. Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Кулеба подчеркнул, что переговоры с РФ являются "очень специфическим вопросом".
Он напомнил, что недавно можно было наблюдать, как Пригожин, который был давним другом Путина, пытался договориться о перемирии с диктатором РФ.
"И они сели за стол, это транслировалось по телевидению, а потом – бум. Господина Пригожина, похоже, больше не существует", – сказал Кулеба.
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- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь Группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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