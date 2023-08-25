Кулеба о переговорах с Путиным: Пригожин уже договаривался. Потом бум – его не существует

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на вопрос, возможно ли завершение войны за столом переговоров с РФ, напомнил о судьбе главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина, который пошел на договоренность с Кремлем, но в итоге уничтожен режим российского диктатора Владимира Путина. Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

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Кулеба подчеркнул, что переговоры с РФ являются "очень специфическим вопросом".

Он напомнил, что недавно можно было наблюдать, как Пригожин, который был давним другом Путина, пытался договориться о перемирии с диктатором РФ.

"И они сели за стол, это транслировалось по телевидению, а потом – бум. Господина Пригожина, похоже, больше не существует", – сказал Кулеба.

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