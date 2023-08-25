Резников: Смерть Пригожина "обнажила" Путина, мир увидел, что ему нельзя доверять

Министр обороны Алексей Резников в комментарии журналистам немецкой газеты Welt am Sonntag заявил, что смерть главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина буквально "обнажила" российского диктатора Владимира Путина, показав миру, что ему нельзя доверять.

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"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что она показала миру: если Путин заключает с кем-либо какое-то соглашение и нарушает его, это значит, что ему больше нельзя доверять", – сказал министр, приравняв поведение Кремля к поведению гангстеров и преступников.

По его словам, смерть главаря вагнеровцев не повлияет на ход войны, ведь "группировки Вагнера фактически уже не существует".

Глава Минобороны объяснил, что еще год назад наемники были серьезной силой, но сейчас "они разбиты".

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