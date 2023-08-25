Лукашенко говорит, что вагнеровцы останутся в Беларуси. ГПСУ: Неправда, мы видим отток
Беларуский диктатор Александр Лукашенко заверил, что вагнеровцы будут якобы оставаться в Беларуси даже после смерти их главаря Евгения Пригожина и через несколько дней их количество будет насчитывать около 10 000 человек. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net заявил, что количество наемников Группы Вагнера в Беларуси на самом деле сокращается.
"Здесь остается ядро: кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 000 человек", – заявил Лукашенко.
В то же время он добавил, что сейчас якобы "нет нужды" в таком количестве вагнеровцев.
Демченко заявил, что не намерен комментировать заявления беларуского диктатора, однако отметил, что пограничники еще до 23 августа фиксировали уменьшение количества наемников террористической Группы Вагнера в Беларуси.
Преимущественно они уезжают в Россию.
"По нашей информации, они уезжали в РФ, в том числе под предлогом отпусков, но в дальнейшем не возвращались в Беларусь", – сказал он, ссылаясь на свое утреннее заявление, прозвучавшее в эфире телемарафона.
- К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации Группа Вагнера Евгению Пригожину.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задание убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
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