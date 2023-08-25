Лукашенко говорит, что вагнеровцы останутся в Беларуси. ГПСУ: Неправда, мы видим отток

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заверил, что вагнеровцы будут якобы оставаться в Беларуси даже после смерти их главаря Евгения Пригожина и через несколько дней их количество будет насчитывать около 10 000 человек. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net заявил, что количество наемников Группы Вагнера в Беларуси на самом деле сокращается.

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"Здесь остается ядро: кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 000 человек", – заявил Лукашенко.

В то же время он добавил, что сейчас якобы "нет нужды" в таком количестве вагнеровцев.

Демченко заявил, что не намерен комментировать заявления беларуского диктатора, однако отметил, что пограничники еще до 23 августа фиксировали уменьшение количества наемников террористической Группы Вагнера в Беларуси.

Преимущественно они уезжают в Россию.

"По нашей информации, они уезжали в РФ, в том числе под предлогом отпусков, но в дальнейшем не возвращались в Беларусь", – сказал он, ссылаясь на свое утреннее заявление, прозвучавшее в эфире телемарафона.

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