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"Вышлю тебе веревку и кусок мыла". Лукашенко говорит, что не обещал Пригожину безопасности

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 17:00
Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко, выступая в государственном университете страны, заявил, что "предлагал" ликвидированному главарю террористов Группы Вагнера Евгению Пригожину выслать "веревку и кусок мыла", когда тот решил пойти с вооруженным мятежом на Москву. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Пул Первого.

Такое заявление Лукашенко сделал в контексте гарантий безопасности, которые якобы были предоставлены Пригожину после того, как тот развернул колонну двигавшихся на Москву вагнеровцев, и уехал в Беларусь.

Союзник Путина утверждает, что он "не должен обеспечивать безопасность Пригожина" и якобы об этом даже никогда не было разговоров.

По его словам, впервые он заговорил о якобы отсутствии гарантий безопасности во время похода Пригожина на Москву.

"Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты потеряешь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." – "Нет, нет, нет, нет. Я так не хочу. Я героем погибну", – заявил беларуский диктатор.

Читайте также: У Байдена отреагировали на возможную гибель Пригожина: Не следует удивляться

Милана Головань
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