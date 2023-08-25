"Зараз тобі вишлю мотузку і шматок мила". Лукашенко каже, що не гарантував безпеку Пригожину

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, виступаючи у державному університеті країни, заявив, що "пропонував" ліквідованому ватажку терористів Групи Вагнера Євгенію Пригожину вислати "мотузку та шмат мила", коли той вирішив піти з озброєним заколотом на Москву. Про це інформує пропагандистський ресурс Пул Первого.

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Таку заяву Лукашенко зробив у контексті гарантій безпеки, які начебто були надані Пригожину після того, як той розвернув колону вагнерівців, що рухалися на Москву, та поїхав до Білорусі.

Союзник Путіна стверджує, що він "не повинен забезпечувати безпеку Пригожина" і начебто про це навіть ніколи не було розмов.

За його словами, вперше він заговорив про нібито відсутність гарантій безпеки саме під час походу Пригожина на Москву.

"Я йому кажу: "Жень, ти розумієш, ти згубиш людей і сам загинеш?" У запалі цей чоловік (тільки з фронту): "Чорт із ним, загину!" Я йому кажу: "Жень, я зараз тобі вишлю мотузку і шматок мила." – "Ні, ні, ні, ні. Я так не хочу. Я героєм загину", – заявив білоруський диктатор.

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