У Байдена відреагували на можливу загибель Пригожина: Не слід дивуватись

На тлі інформації про можливу смерть ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина, у Раді національної безпеки США заявили, що "ніхто не повинен дивуватись" цій інформації. Про це заявила спікерка відомства Едріан Вотсон, слова посадовиці передає Sky News.

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За її словами, США бачили звіти, і якщо вони підтвердяться, то "ніхто не повинен дивуватися".

"Катастрофічна війна в Україні призвела до того, що приватна армія пішла на Москву, а тепер, здавалося б, ось що", – сказала Вотсон.

Раніше президента США Джо Байдена поінформували про інцидент, цього тижня він у відпустці.

Надвечір 23 серпня з'явились повідомлення про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації група Вагнера Євгену Пригожину.

Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного ж дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці терористичної групи Вагнера формують колони для виїзду зі своїх таборів у Білорусі на тлі інформації про можливу смерть свого ватажка Пригожина.

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