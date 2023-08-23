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У Байдена відреагували на можливу загибель Пригожина: Не слід дивуватись

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 22:50
У Байдена відреагували на можливу загибель Пригожина: Не слід дивуватись - Фото
Прапор США (Фото: Міністерство торгівлі США)

На тлі інформації про можливу смерть ватажка терористичної групи Вагнера Євгена Пригожина, у Раді національної безпеки США заявили, що "ніхто не повинен дивуватись" цій інформації. Про це заявила спікерка відомства Едріан Вотсон, слова посадовиці передає Sky News. 

За її словами, США бачили звіти, і якщо вони підтвердяться, то "ніхто не повинен дивуватися".

"Катастрофічна війна в Україні призвела до того, що приватна армія пішла на Москву, а тепер, здавалося б, ось що", – сказала Вотсон.

Раніше президента США Джо Байдена поінформували про інцидент, цього тижня він у відпустці.

  • Надвечір 23 серпня з'явились повідомлення про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації група Вагнера Євгену Пригожину.
  • Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного ж дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі
  • Центр національного спротиву повідомив, що найманці терористичної групи Вагнера формують колони для виїзду зі своїх таборів у Білорусі на тлі інформації про можливу смерть свого ватажка Пригожина.

Читайте також: У Білорусь, де лишаються терористи Вагнера, прилетів Іл-76 ВКС РФ – Беларускі гаюн

Артем Джеріпа
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війнасшаЄвген ПригожинВагнеррада нацбезпеки сшаЕдріан Вотсон
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