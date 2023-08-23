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Вагнерівці можуть намагатись виїхати з Білорусі – Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 22:15
Вагнерівці можуть намагатись виїхати з Білорусі – Центр спротиву - Фото
Бойовики Групи Вагнера (Фото: Головне управління розвідки Міноборони))

На тлі інформації про ймовірну смерть ватажка терористичної організації група Вагнера Євгена Пригожина, найманці формують колони для виїзду зі своїх таборів у Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.

Ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів бойовиків групи Вагнера в Білорусі, повідомляють підпільники.

Ймовірно, колони вагнерівців прямують у напрямок кордону з Росією, пише Центр спротиву.

Проте спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців, зазначає відомство.

Читайте також: Пригожин в Африці. РФ продовжує активність, ватажок Вагнера не повністю автономний – ГУР

Артем Джеріпа
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БІЛОРУСЬвійнавагнерівціЄвген ПригожинВагнер
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