Вагнерівці можуть намагатись виїхати з Білорусі – Центр спротиву

На тлі інформації про ймовірну смерть ватажка терористичної організації група Вагнера Євгена Пригожина, найманці формують колони для виїзду зі своїх таборів у Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.

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Ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів бойовиків групи Вагнера в Білорусі, повідомляють підпільники.

Ймовірно, колони вагнерівців прямують у напрямок кордону з Росією, пише Центр спротиву.

Проте спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців, зазначає відомство.

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