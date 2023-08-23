Вагнерівці можуть намагатись виїхати з Білорусі – Центр спротиву
23.08.2023, 22:15
Бойовики Групи Вагнера (Фото: Головне управління розвідки Міноборони))
На тлі інформації про ймовірну смерть ватажка терористичної організації група Вагнера Євгена Пригожина, найманці формують колони для виїзду зі своїх таборів у Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.
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Ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів бойовиків групи Вагнера в Білорусі, повідомляють підпільники.
Ймовірно, колони вагнерівців прямують у напрямок кордону з Росією, пише Центр спротиву.
Проте спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців, зазначає відомство.
- Надвечір 23 серпня з'явились повідомлення про падіння у Тверській області літака, який належав ватажку терористичної організації група Вагнера Євгену Пригожину.
- Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного ж дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
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