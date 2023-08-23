Вагнеровцы могут пытаться уехать из Беларуси – Центр сопротивления
23.08.2023, 22:15
Боевики Группы Вагнера (Фото: Главное управление разведки Минобороны)
На фоне информации о вероятной смерти главаря террористической организации группа Вагнера Евгения Пригожина, наемники формируют колонны для выезда из своих лагерей в Беларуси. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларусское подполье.
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Вечером 23 августа проходит сворачивание части лагерей боевиков группы Вагнера в Беларуси, сообщают подпольщики.
Вероятно, колонны вагнеровцев направляются в направление границы с Россией, пишет Центр сопротивления.
Однако спецслужбы Беларуси пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников, отмечает ведомство.
- К вечеру 23 августа появились сообщения о падении в Тверской области самолета, принадлежавшего главарю террористической организации группа Вагнера Евгению Пригожину.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
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