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Вагнеровцы могут пытаться уехать из Беларуси – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 22:15
Вагнеровцы могут пытаться уехать из Беларуси – Центр сопротивления - Фото
Боевики Группы Вагнера (Фото: Главное управление разведки Минобороны)

На фоне информации о вероятной смерти главаря террористической организации группа Вагнера Евгения Пригожина, наемники формируют колонны для выезда из своих лагерей в Беларуси. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларусское подполье.

Вечером 23 августа проходит сворачивание части лагерей боевиков группы Вагнера в Беларуси, сообщают подпольщики.

Вероятно, колонны вагнеровцев направляются в направление границы с Россией, пишет Центр сопротивления.

Однако спецслужбы Беларуси пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников, отмечает ведомство.

Читайте также: Пригожин в Африке. РФ продолжает активность, главарь Вагнера не полностью автономен – ГУР

Артём Джерипа
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