Вагнеровцы могут пытаться уехать из Беларуси – Центр сопротивления

На фоне информации о вероятной смерти главаря террористической организации группа Вагнера Евгения Пригожина, наемники формируют колонны для выезда из своих лагерей в Беларуси. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларусское подполье.

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Вечером 23 августа проходит сворачивание части лагерей боевиков группы Вагнера в Беларуси, сообщают подпольщики.

Вероятно, колонны вагнеровцев направляются в направление границы с Россией, пишет Центр сопротивления.

Однако спецслужбы Беларуси пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников, отмечает ведомство.

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