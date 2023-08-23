RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Білорусь, де лишаються терористи Вагнера, прилетів Іл-76 ВКС РФ – Беларускі гаюн

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 22:19
У Білорусь, де лишаються терористи Вагнера, прилетів Іл-76 ВКС РФ – Беларускі гаюн - Фото
Іл-76 (Фото: EPA)

Увечері 23 серпня в Білорусі на аеродромі Мачуліщі здійснив посадку військово-транспортний літак Іл-76 військово-космічних сил Росії. Про це повідомляють у білоруській OSINT-спільноті Беларускі гаюн.

"Це перший приліт військово-транспортного літака Іл-76 ВКС РФ до Мачулищ за останній місяць. Борт приземлився о 20:55", – йдеться у повідомленні. 

Учасників OSINT-спільноти закликали уважно стежити за активністю в районі табору терористичної групи Вагнера у селі Ціль, а також в Осиповичах та інших локаціях, де було помічено вагнерівців.

Пізніше Беларускі гаюн повідомив, що надходить інформація, нібито в районі табору вагнерівців у селі Цель та в Осиповичському районі спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету.

  • Раніше сьогодні в Росії був збитий літак, що належить ватажку групи Вагнера Євгену Пригожину. За інформацією росЗМІ, Пригожин був у цьому літаку й не вижив, а разом з ним і основні ватажки вагнерівців, зокрема Дмитро Уткін. Офіційного підтвердження загибелі верхівки групи Вагнера наразі немає.
Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬгрупа вагнераБеларускі Гаюн
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 