У Білорусь, де лишаються терористи Вагнера, прилетів Іл-76 ВКС РФ – Беларускі гаюн

Увечері 23 серпня в Білорусі на аеродромі Мачуліщі здійснив посадку військово-транспортний літак Іл-76 військово-космічних сил Росії. Про це повідомляють у білоруській OSINT-спільноті Беларускі гаюн.

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"Це перший приліт військово-транспортного літака Іл-76 ВКС РФ до Мачулищ за останній місяць. Борт приземлився о 20:55", – йдеться у повідомленні.

Учасників OSINT-спільноти закликали уважно стежити за активністю в районі табору терористичної групи Вагнера у селі Ціль, а також в Осиповичах та інших локаціях, де було помічено вагнерівців.

Пізніше Беларускі гаюн повідомив, що надходить інформація, нібито в районі табору вагнерівців у селі Цель та в Осиповичському районі спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету.

Раніше сьогодні в Росії був збитий літак, що належить ватажку групи Вагнера Євгену Пригожину. За інформацією росЗМІ, Пригожин був у цьому літаку й не вижив, а разом з ним і основні ватажки вагнерівців, зокрема Дмитро Уткін. Офіційного підтвердження загибелі верхівки групи Вагнера наразі немає.

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